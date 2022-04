Mit zwei Promille und zwei Kindern im Auto unterwegs: Einsicht? Fehlanzeige

Eine 41-Jährige war mit dem Auto, zwei Promille und ihren zwei Kindern unterwegs. Als die Polizei sie auf ihr Verhalten anspricht, zeigte sie sich nicht einsichtig.

Mit rund zwei Promille Alkohol und zwei Kindern war eine Frau in Aalen (Ostalbkreis) im Auto unterwegs. Beamten hätten den Wagen angehalten, nachdem die Fahrerin unter anderem mehrfach vergaß, den Blinker zu setzen und ruckartig in Richtung Fahrbahnmitte fuhr, teilte die Polizei am Freitag mit. Auch die Signale der Polizisten, für eine Kontrolle anzuhalten, habe die 41-Jährige am Donnerstagabend zunächst ignoriert.

Der Aussage der Beamten, dass sie mit ihrem Verhalten die beiden Kinder gefährde, habe die Frau dann widersprochen. "Sie zeigte sich überhaupt nicht einsichtig", teilte die Polizei mit. Angehörige hätten die beiden Kinder daraufhin abgeholt. Die Frau wurde für eine Blutprobe ins Krankenhaus gebracht, ihr Führerschein wurde in ihrer Wohnung sichergestellt. (dpa)