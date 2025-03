Österlicher Markt lockt für zwei Tage ins Kloster Roggenburg

Was einen stimmungsvollen Ostermarkt ausmacht? „Die Vielfalt“, sagt Patricia Eberle, Leiterin des Klosterladens Roggenburg. „Natürlich muss alles, was zu Ostern dazugehört, dabei sein.“ Daran wird kein Mangel herrschen, denn 67 Aussteller, zehn mehr als im vergangenen Jahr, werden am Samstag und Sonntag, 29. und 30. März, jeweils von 11 bis 17 Uhr auf dem Roggenburger Ostermarkt anbieten, was das österliche Besucherherz begehrt.

Schauplatz des zweitägigen Ereignisses, das Eberle zusammen mit zwei Azubis organisiert, werden das Außengelände des Roggenburger Bildungszentrums samt Platanen- und Bistrogarten sowie Festsaal, Bistro und Foyer des Klostergasthofes sein. „Erfreulich“, nennt Patricia Eberle das Interesse der Fieranten: „Der Andrang ist groß.“ Es gebe eine Warteliste, falls noch jemand absagen sollte. „Wir suchen unsere Aussteller aus“, erklärt sie. Vorrang würde jenen eingeräumt, die Osterartikel im Sortiment hätten. „Wir sind bemüht, dass etwas Österliches dabei ist.“ Bunt gemischt, von allem etwas, so soll der Ostermarkt sein. Darauf werde geachtet. Jeder Händler habe seinen eigenen Stil, dies würde sich in seinem Warenspektrum widerspiegeln.

Klassischer Osterschmuck und einige Neuheiten

Selbstgemachtes und Bewährtes, Kindersachen, Vogelhäuschen, Trendiges und Traditionelles und selbstverständliches Österliches in alles Facetten – beim Bummel über den Markt wird es viel zu entdecken geben. Oder, wie auf der Website des Klosters Roggenburg angekündigt wird: „Neben aktuellem und traditionellem Osterschmuck, von Ostereiern bis hin zu Palmkätzchen Zweigen, Osterkerzen und Ostergestecken wird vor allem Kunsthandwerk angeboten.“

Organisatorin Patricia Eberle geht im Gespräch auch auf Neuheiten ein: „3D Druck ist heuer an einem Stand ein Thema.“ Weiteres Novum sind ihren Worten zufolge gefaltete Bücher. Dabei würden Buchseiten zu einzelnen Wörtern oder dreidimensionalen

Motiven gefaltet. Ebenfalls Premiere auf dem Roggenburger Ostermarkt feiert eine Afrikainitiative: „Da werden Stofftaschen verkauft, die in Handarbeit hergestellt werden.“ Diese gebe es bereits im Klosterladen zu kaufen, doch nun

sei die Hilfsorganisation direkt vor Ort auf dem Markt.

Päuschen machen - drinnen wie draußen

Was noch erstmals vertreten ist: Antikes, vergoldete Wohnaccessoires, ein Zirbenholzstand, – und Außenverpflegung. „Wenn es nicht regnet, soll draußen aufgestuhlt werden“, sagt Patricia Eberle. „Früher ist nur drinnen bewirtet worden.“ So könnten die Besucherinnen und Besucher Kaffee und Kuchen auf die Hand kaufen. Ebenfalls sei ein Eiswagen organisiert. Und, das ist sozusagen ein kleines Schmankerl des veranstaltenden Klosterladens: Wenn das Wetter mitspielt, sprich, wenn es trocken bleibt, wird zu einer kleinen Weinverkostung geladen.

Patricia Eberle hebt das besondere Ambiente des Roggenburger Ostermarktes hervor, der 2025 bereits seine 16. Auflage feiert: Kein Wunder, dass im Schnitt der vergangenen Jahre zwischen 4000 und 5000 Interessierte vorbeigeschaut haben. Das Erfreuliche in den Augen der Organisatorin: „Wir verlangen keinen Eintritt.“ Freilich müssen laut Veranstalterin heuer auch die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt werden. „Die Tore werden dicht gemacht“, erklärt sie. Pkw würden davor abgestellt.

Ausnahmsweise ein später Termin in diesem Jahr

Eigentlich findet der Roggenburger Ostermarkt stets vier Wochen vor Ostern statt. Heuer beträgt der Abstand jedoch nur drei Wochen zum höchsten Fest im christlichen Kirchenjahr. Das hat einen Grund: „Der Festsaal war schon vermietet, deswegen sind wir eine Woche später dran.“ Ab dem kommenden Jahr soll der Rhythmus aber wieder beibehalten werden, verspricht Patricia Eberle. Was sie sich wünscht ist gutes Wetter. „Ich bin zuversichtlich“, meint sie.