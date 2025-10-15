Paradies für Briefmarkenfans: Internationale Briefmarkenbörse in Ulm startet

Auf dem Ulmer Messegelände findet von Donnerstag, 23. Oktober, bis Samstag, 25. Oktober, wieder die Internationale Briefmarkenbörse (IBB) statt. Rund 80 Fachhändler aus dem In- und Ausland, Auktionshäuser, Zubehörhersteller, Verlage, Postverwaltungen und Agenturen heißen die Besucher willkommen.

Erstmals in Ulm vertreten ist die Spanische Post. Bei der internationalen Wettbewerbsausstellung „Postgeschichte live“ konkurrieren 53 Exponate um die begehrten Posthörner. Wie immer gibt es auch Vorträge und viele Möglichkeiten zum Austausch. Auch wer Beratung braucht oder sein altes Album schätzen lassen will, bekommt beides kostenlos bei den Experten in den Messe-Kompetenzzentren.

Der Eintritt kostet fünf Euro, Kinder unter 16 Jahren sind frei. Die Öffnungszeiten sind 10 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 16 Uhr. (dtp)