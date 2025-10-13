Parken in Ulm: Diese Tipps sollten Sie kennen

In der Innenstadt zu parken, kann für Autofahrer und Autofahrerinnen eine schwierige Angelegenheit sein, wenn sie nicht gut informiert sind. Mit Autos überfüllte Straßen und geringe Parkmöglichkeiten können zu Stress führen. In Ulm geht man dieses Problem mit unterschiedlichen Mitteln an. Seit Februar dieses Jahres gibt es ein neues, modernes Parkleitsystem mit insgesamt 55 Schildern, die in der Stadt verteilt sind. Insgesamt 45 dieser Schilder sind dynamische Schilder, bei denen Restplätze angepasst oder Hinweise gegeben werden können, um die Parkplatzsuche zu erleichtern und somit den Verkehrsfluss angenehmer zu gestalten. Hier finden Sie Tipps und Informationen rund um das Thema Parken in Ulm.

Science Park II, Kuhberg und Donauhalle: Die Park-and-Ride-Plätze in Ulm

In Ulm gibt es in der Stadt verteilt viele Parkmöglichkeiten. Diese Seite bietet eine Live-Übersicht über die Auslastung der jeweiligen Parkplätze und auf der Webseite der Stadtverwaltung findet man Informationen über:

Parkhäuser

Tiefgaragen

Behindertenparkplätze

Handwerkerparkausweise

Smart Parking

Park and Ride

Bewohnerparkausweis

Um in den Zonen A, B und C in der Innenstadt rund um das Münster zu parken, muss man zwischen 9 Uhr und 22 Uhr einen Parkschein lösen, trotzdem beträgt die Höchstparkdauer nur zwei Stunden. Autofahrer und Autofahrerinnen müssen jedoch nicht mehr nach Kleingeld suchen, denn man kann mit dem Handy über kooperierende Apps wie Easy Park oder Park Now bezahlen. Anwohner können einen Bewohnerparkausweis beantragen und dürfen in ausgewählten Zonen der Innenstadt kostenlos und ohne Zeitfenster parken.

Eine Alternative dazu bieten drei Park-and-Ride-Plätze, wo man kostenlos und ohne Zeitbeschränkung außerhalb der Innenstadt parken kann. Von dort aus kann man gemütlich in ungefähr 15 Minuten mit der Tram in die Stadt fahren. Diese Parkplätze sind:

Science Park II P+R: Von der Haltestelle Science Park II aus ist man mit der Straßenbahnlinie 2 in rund 15 Minuten am Hauptbahnhof

Kuhberg Schulzentrum P+R am Egginger Weg 40: Von der Haltestelle Kuhberg Schulzentrum ist man mit der Linie 2 in ungefähr elf Minuten am Hauptbahnhof, jedoch darf dieser Parkplatz nur samstags genutzt werden

Donauhalle P+R in der Donauhalle: Von der Haltestelle Donauhalle sind es mit der Straßenbahnlinie 1 nur ca. acht Minuten bis zum Theater

Weitere kostenlose Parkplätze in Ulm

In der Frauenstraße zwischen Olgastraße und Karlstraße: Kostenlose und zeitlich unbeschränkte Parkplätze

Schaffnerstraße: Hier gibt es vier kostenfreie Parkplätze direkt vor dem kostenpflichtigen Bereich

Schillerstraße, gleich nach dem Blaubeurer Ring : Nur auf der rechten Seite, aber die Seitenstraßen Mörikestraße und Kleiststraße sind auch kostenlos

Links und rechts der Griesgasse