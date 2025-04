Parken in Ulm wird teurer: Preise in Parkhäusern steigen

Die Preise in den Parkhäusern der Ulmer Parkbetriebs-GmbH (PBG) steigen ab dem 1. Mai. Betroffen sind der Kurzparkertarif und der Tageshöchstsatz.

In den Parkhäusern Deutschhaus, Am Bahnhof, Salzstadel, Fischerviertel, Theater und Congress Centrum Nord steigt der Kurzparkertarif von derzeit zwei auf 2,20 Euro pro Stunde. Zum Vergleich: Das Parken auf öffentlichen Parkplätzen im Freien kostet aktuell 2,50 Euro pro Stunde, teilt die PBG mit.

Der Tageshöchstsatz beziehungsweise 24-Stunden-Tarif steigt ab dem 1. Mai von aktuell 18 auf 20 Euro, und zwar in den folgenden Parkhäusern: Am Bahnhof, Am Rathaus, Deutschhaus, Salzstadel, Fischerviertel und Theater. Der Tageshöchstsatz im Parkhaus Congress Centrum Nord wird von neun auf zehn Euro angehoben.

Die Preise werden laut PBG aufgrund von gestiegenen Betriebs- und Instandhaltungskosten erhöht. „Diese Entscheidung wurde getroffen, um Investitionen in die technische Infrastruktur und die Instandhaltung und Sanierung der bestehenden Parkierungsbauwerke zu ermöglichen und auszubauen“, heißt es in einer Mitteilung. Das betreffe auch Personal und Dienstleistungen zur Aufrechterhaltung der Sicherheitsstandards, Reinigungsdienstleistungen, Wartungen und Energie. (AZ)

