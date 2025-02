Parkhaus im Ulmer Fischerviertel für mehrere Monate geschlossen

Für Touristen und Stadtbummler wird die Fahrt in die Ulmer Innenstadt unkomfortabler. Zu den Großbaustellen tritt ab Montag der Wegfall von 390 Parkplätzen in der Innenstadt.

Denn wegen Sanierungsarbeiten bleibt das Parkhaus Fischerviertel vom 3. März bis zum 20. Mai geschlossen. In dieser Zeit wird die Beschichtung der zentralen Zu- und Abfahrten in die Parkdecks erneuert, das teilt die Ulmer Parkbetriebsgesellschaft (PBG) mit. Geschäftsführer Klaus Linder erklärt, es handele sich um eine Instandhaltungsmaßnahme, die in den Parkhäusern immer wieder notwendig werde, um die Betonschichten lange zu erhalten. Das Parkhaus Fischerviertel wurde 1983 eingeweiht, bei allen Parkhäusern dieser Bauzeit würden über kurz oder lang solche Arbeiten notwendig.

Parkhaus im FKunstharz schützt Beton vor Salz

Die Schicht basiere auf Kunstharz, erklärt Linder, sie schütze die Fahrbahn vor Tausalzen, die dem Beton sonst zusetzen würden. 350.000 Euro seien für die Arbeiten, die Betonfachleute begleiten werden, angesetzt.

Umstellen müssen sich während der rund zweieinhalb Monate auch die Besitzer von E-Fahrzeugen, die regelmäßig an den 18 Plätzen der Tiefgarage die Batterien laden. Sie werden über die Stadtwerke und Ladenetz.de informiert, versichert Linder. In den Parkhäusern Salzstadel und Bahnhof gibt es 18 beziehungsweise 32 weitere Ladepunkte, zählt er auf. Die zwei Carsharing-Fahrzeuge, die im Parkhaus Fischerviertel bereitstehen, werden ins Salzstadel gebracht, auch darüber würden die Nutzer informiert.

Fischerviertel geschlossen - diese Parkhäuser liegen in der Nähe der Ulmer Altstadt

Statt ins Fischerviertel können Pendler und Touristen in den nächsten Wochen die Parkhäuser am Bahnhof, das Deutschhaus oder die übrigen Innenstadtparkhäuser ansteuern, rät die PBG.