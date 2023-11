Streit um den Parkplatz: Lkw-Fahrer packt Passanten am Hals

Beim Streit ums Parken wurde ein Lkw-Fahrer in Neu-Ulm plötzlich handgreiflich gegenüber einem Fußgänger.

Die Debatte um einen falsch geparkten Lastwagen mündete in Neu-Ulm in eine handgreifliche Auseinandersetzung. Am Freitag um 10:55 Uhr parkte ein 48-jähriger Lkw-Fahrer sein Fahrzeug in der Bahnhofstraße bei der Glacis-Galerie verbotswidrig auf dem Gehweg, da er nicht genau wusste, von wo aus er das Einkaufszentrum beliefern muss. Ein 26-jähriger Fußgänger bemerkte dies und fotografierte das Kennzeichen, um den Lastwagenfahrer nachträglich anzuzeigen. Der Lkw-Mann und der Fußgänger gerieten deshalb in Streit.

Diese Angelegenheit wurde zum Fall für die Polizei, weil der 48-Jährige den Passanten am Hals packte und ihn zur Seite schob. Der junge Mann wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Nummer 0731)/8013-0 zu melden. (AZ)