Hoffnung für Krebspatienten: Ein Projekt an der Ulmer Uniklinik macht bessere Behandlung möglich

Über die neuesten Entwicklungen am Ulmer Standort und die Fortschritte durch personalisierte Medizin setzte Professor Thomas Seufferlein (r.) Staatssekretärin Ute Leidig in Kenntnis. In der Mitte: Professor Florian Gebhard, Stellvertretender Leitender Ärztlicher Direktor.

Foto: Dominik Prandl