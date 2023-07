Pfaffenhofen

12:00 Uhr

150 Jahre Feuerwehr Pfaffenhofen: So wurde das Jubiläum gefeiert

Plus Die Freiwillige Feuerwehr Pfaffenhofen blickt auf eine 150-jährige Geschichte zurück. Ein besonderer Geburtstag, der mit einem besonders großen Fest gefeiert wurde.

Von Wilhelm Schmid

Ein Fest, wie man es laut Bürgermeister Sebastian Sparwasser in Pfaffenhofen wohl schon lange nicht mehr gesehen hat, ließ am Wochenende nicht nur die Feuerwehren, sondern auch zahlreiches Publikum aus der gesamten Umgebung zum Festzelt an der Holzschwanger Straße kommen. Vor 150 Jahren wurde die Freiwillige Feuerwehr der Marktgemeinde gegründet, und dieses Jubiläum war berechtigter Anlass zu Feier und Dank.

Schwungvoller Feststart mit Musik für Jung und Alt

Ganz schwungvoll begann das Fest am Freitagabend mit einem Stimmungsabend der Schützenkapelle Holzheim, und für die jüngere Generation war am Samstag Partynacht mit Alpenrock der Band Rockspitz angesagt. Am Sonntagmorgen begann der feierliche Teil des Jubiläums mit einem Festgottesdienst in der St.-Martins-Kirche. Ortspfarrer Pater Jonas Schreyer OPraem. stellte das Evangelium von Barmherzigen Samariter in Bezug zum Dienst der Feuerwehr am Mitmenschen und dankte sowohl den Aktiven als auch deren Angehörigen und den Nachwuchskräften für den wertvollen Dienst und die hierfür gegebene Unterstützung. Dann marschierten die Vereine und Fahnenabordnungen zum Festzelt, wo sie vom Musikverein Harmonia Wullenstetten zum viel beklatschten Fahneneinzug willkommen geheißen wurden.

