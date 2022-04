Pfaffenhofen an der Roth

12:40 Uhr

Aprilscherz in Pfaffenhofen: Was es mit diesem Briefkasten auf sich hat

Plus Eine anonyme Gruppe stellt über Nacht einen selbst gebastelten Briefkasten vors Rathaus in Pfaffenhofen. Der Aprilscherz hat einen ernsten Hintergrund.

Von Jonas Klimm

Streng geheim verliefen die Vorbereitungen, niemand aus der Pfaffenhofer Gemeindeverwaltung sollte etwas mitbekommen. Dann in einer Nacht-und-Nebel-Aktion montierten die wenigen Eingeweihten einen Briefkasten vor dem Rathaus. Selbst gebastelt ist das hölzerne Konstrukt, das dem klassischen Postbriefkasten ähneln soll. Auch für die gelbe Bemalung sei man zuständig, betont eine der Initiatorinnen, die anonym bleiben möchte. Nur so viel sagt sie zu ihrer Identität: Sie ist tief verwurzelt in Pfaffenhofen. Getarnt ist die orchestrierte Aktion im Herzen der Gemeinde als Aprilscherz, die Botschaft dahinter ist aber eindeutig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

