Beim Müll kochen in Pfaffenhofen die Emotionen hoch

Lokal Im Mai votierten die Markträte knapp für die Rückübertragung an den Landkreis. Nun kommt das Thema erneut auf – und führt zu hitzigen Debatten.

Es sollte keine Grundsatzdiskussion geben. Schließlich hatten sich die Pfaffenhofer Markträtinnen und -räte bereits im Mai ausführlich mit der Rückübertragung der Abfallentsorgung an den Landkreis beschäftigt. Damals ging es heftig zur Sache, allen voran die Freien Wähler übten sich in wortreichem Widerstand. Um ein erneutes Ausufern der Debatte zu verhindern, bat Bürgermeister Sebastian Sparwasser diesmal zu Beginn, es bei einer Abstimmung zu belassen. Doch daraus wurde nichts.