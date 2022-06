Das ist beim Sommerfest der Vereine in Pfaffenhofen geboten

Am Samstagabend findet in Pfaffenhofen das traditionelle Sommerfest statt. Es wird allerdings nur eine abgespeckte Version sein. Die Veranstalter haben Sorgen.

Noch 2019 war das Pfaffenhofer Sommerfest ein voller Erfolg. Damals verkaufte der örtliche Vereinsring mehrere Tausend Getränke und Speisen und erwirtschaftete so knapp 5000 Euro für die Vereinskasse. In den vergangenen beiden Jahren musste die alljährliche Feierlichkeit abgesagt werden, Corona ließ das gesellige Beisammensein nicht zu. Am Samstag, 2. Juli, sollen die ausgefallenen Feste gebührend nachgeholt werden, das Sommerfest der Vereine findet wieder statt. Los geht es um 18.30 Uhr auf dem Rathausplatz.

Nach dem Fassanstich durch Bürgermeister Sebastian Sparwasser und dem Salutschießen der Böllerschützen des örtlichen Schützenvereins wird ab 19 Uhr die Pfaffenhofer Band Black Betty für die musikalische Untermalung des Abends sorgen. Daneben werden zahlreiche weitere Vereine vor Ort sein, unter anderem der örtliche Tennisclub und die Musikkapelle Beuren. Wie Tobias Simon vom Vereinsring mitteilt, wird auch ausreichend Verpflegung angeboten. Auf der Speisekarte finden sich Klassiker wie Grillwurst und Pommes, aber auch vegetarische Speisen, so zum Beispiel Halloumi-Burger.

Der Vereinsring Pfaffenhofen sucht händeringend nach Vorstandsmitgliedern

Dass das Sommerfest nur als "Light-Version" vonstattengeht, habe personelle Gründe, deutet Tobias Simon. Er sagt: "Wir hoffen, dass sich für das nächste Jahr wieder mehr Helfer finden lassen, um eine zweitägige Veranstaltung planen zu können." Aber auch an anderen Stellen hat der Verein mit fehlendem Nachwuchs zu kämpfen. Auf der kürzlich abgehaltenen Jahreshauptversammlung für die Jahre 2020 und 2021 konnten die Mitglieder weder zwei Vorsitzende noch einen Gerätewart oder eine Schriftführerin finden. "Ohne eure aktive Unterstützung werden wir wohl im kommenden Jahr ohne eine Vorstandsspitze dastehen", verweist Simon auf die schwierige Situation. "Eine erneute Kandidatur der bisherigen beiden Vorsitzenden wird es nicht geben."

