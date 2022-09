Pfaffenhofen an der Roth

Ex-Bürgermeister Josef Walz wird mit Verdienstkreuz am Bande ausgezeichnet

Pfaffenhofens ehemaliger Bürgermeister Josef Walz wurde am Mittwoch mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.

Lokal In 30 Jahren Amtszeit als Bürgermeister hat Josef Walz vieles bewegt. Und auch als Pensionär hat er den Draht in die Pfaffenhofer Lokalpolitik nicht verloren.

Fragt man Josef Walz, was sich seit dem Ende seiner Zeit als Bürgermeister in Pfaffenhofen verändert hat, fällt sofort ein Satz: "Ich habe viel mehr Zeit." Früher sei er rund um die Uhr im Dienst gewesen, nun könne er seine Freizeit genießen. "Ich bin viel in der Natur unterwegs, vor allem mit meinem Motorrad", erzählt er. In dieser Woche steht seine kommunalpolitische Tätigkeit wieder mehr im Fokus, denn dem ehemaligen Bürgermeister ist eine besondere Ehre zuteilgeworden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

