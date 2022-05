Pfaffenhofen an der Roth

vor 19 Min.

Marktrat Pfaffenhofen stimmt trotz Zentralismussorgen für Müllreform

Plus Knapp entscheiden sich die Markträte in Pfaffenhofen für eine Rückübertragung der Abfallentsorgung an den Landkreis. Freie Wähler kritisieren die Pläne.

Von Jonas Klimm

Es ist eine Frage, die den Landkreis Neu-Ulm seit einigen Wochen buchstäblich spaltet: Wer soll in der Region zukünftig für die Müllentsorgung zuständig sein? Beinahe alle Kommunen haben sich mittlerweile entschieden, der Süden sprach sich bis auf Bellenberg dafür aus, die Abfallwirtschaft an den Landkreis abzutreten. Der Norden um Neu-Ulm, Nersingen und Elchingen will sich hingegen seine Vorrechte bewahren, auch Senden und Vöhringen wollen bei der bisherigen Regelung bleiben. Offen war bis Donnerstagabend noch, was Pfaffenhofen möchte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen