Marktrat Pfaffenhofen will mehr kostenfreies WLAN im Gemeindegebiet

Plus Der Pfaffenhofer Marktrat spricht sich für mehr öffentlich zugängliches WLAN aus. Welche Standorte hierfür infrage kommen.

Die Pfaffenhofer Markträtinnen und -räte möchten mehr kostenfreies öffentliches WLAN, das ist das Ergebnis der jüngsten Sitzung. Damit folgen sie einem Antrag der Freien Wähler (FWG), die das Thema in der Gemeinde vorantreiben wollen. Bisher gibt es im Hauptort Pfaffenhofen einen WLAN-Hotspot, dieser befindet sich direkt am zentralen Kirchplatz – und wird als stark frequentierter Ort auch sehr gut angenommen, sagt Bürgermeister Sebastian Sparwasser. Nun soll geprüft werden, wie viele weitere WLAN-Hotspots für Pfaffenhofen möglich sind und welche Standorte infrage kommen. Einige Optionen liegen bereits auf dem Tisch.