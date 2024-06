Staubsaugerkästen in Pfaffenhofen aufgebrochen: 300 Euro Sachschaden

Die Täter hatten es in Pfaffenhofen wohl auf das Kleingeld im Staubsaugerkasten abgesehen. Sie brachen ihn auf und stahlen Münzgeld.

In Pfaffenhofen an der Roth sind an der Araltankstelle in der Lindenstraße zwei Staubsaugerkasten aufgebrochen worden. Wie die Polizei berichtet, sei das zwischen Dienstagabend, gegen 21 Uhr, und Mittwoch, gegen 6.20 Uhr morgens, passiert. Die Kästen waren an der Waschanlage angebracht. Der oder die bislang unbekannten Täter erbeuteten das darin befindliche Bargeld und verursachten einen Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

Beschädigung bei Pfaffenhofer Araltankstelle: Münzgeld ist weg

Wer hat Anfang der Woche an der Pfaffenhofer Araltankstelle etwas beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07309 9655-0 zu melden. (AZ)