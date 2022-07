Coliforme Keime: Trinkwasser in Pfaffenhofen muss abgekocht werden

Bei einer Routineüberprüfung der Rauher-Berg-Gruppe sind die Bakterien entdeckt worden. Betroffen sind Haushalte in den Kreisen Günzburg und Neu-Ulm.

Die Einwohner in den Kommunen, die Wasser über die Rauher-Berg-Gruppe beziehen, müssen ihr Trinkwasser vorerst abkochen. Die Wasserversorgung hat mitgeteilt, dass bei einer Routineüberprüfung des Wassers in mehreren Proben coliforme Bakterien nachgewiesen wurden.

Da eine Verunreinigung des Trinkwassers nicht ausgeschlossen werden kann, hat der Öffentliche Gesundheitsdienst am Landratsamt Neu-Ulm vorsorglich ein Abkochgebot ausgesprochen.

Diese Orte sind vom Abkochgebot betroffen

Betroffen davon sind Pfaffenhofen im Kreis Neu-Ulm sowie im Kreis Günzburg die Orte Rieden an der Kötz, Waldstetten, Kleinkötz, Großkötz, Ebersbach, außerdem die Orte der Wiesenbachgruppe Unter- und Oberwiesenbach, Stoffenried, Höselhurst, Sausenthal, Wattenweiler, Unterbleichen, Oberbleichen, Oberegg und Hause bei Stoffenried.

Nach Angaben der Wasserversorgung wurden die Proben am vergangenen Freitag genommen, die Untersuchungsergebnisse wurden am Montag bekannt. Die Ursache für die Verunreinigung ist bislang unklar. Weitere Proben sollen genommen werden. Die Ergebnisse werden in den nächsten Tagen erwartet.

Die Empfehlung an die Betroffenen lautet, das Trinkwasser einmalig sprudelnd aufkochen zu lassen und langsam über mindestens 10 Minuten abzukühlen. Damit sollen eventuelle Krankheitserreger abgetötet werden. (rjk)