Pfaffenhofen

Das ändert sich 2022 an der Hermann-Köhl-Schule

Plus Im kommenden Jahr soll es mehr Digitalisierung und eine überarbeitete Mittagsbetreuung an der Hermann-Köhl-Schule in Pfaffenhofen geben.

Von Quirin Hönig

Für die Hermann-Köhl-Grund- und Mittelschule sind sowohl der Markt Pfaffenhofen als auch die Gemeinde Holzheim verantwortlich. In der letzten Sitzung im Jahr 2021 beschließen die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung die Pläne für das kommende Jahr. Drei Punkte der Tagesordnung der Verwaltungsgemeinschaftssitzung beschäftigen sich mit der Schule. Im Jahr 2022 stehen Investitionen in die Digitalisierung sowie Änderungen bei der Mittagsbetreuung an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

