Das ist im Herbst im Fiddler's Green in Pfaffenhofen geboten

Das Fiddler's Green ist mit seinem Herbstprogramm zurück aus der Sommerpause. Neben vielen Live-Acts stehen im Pfaffenhofener Pub auch die Gäste auf der Bühne.

Auch wenn die Temperaturen noch recht hoch sind, so langsam verlagert sich das Nachtleben wieder nach drinnen. Passend dazu hat das Fiddler's Green in Pfaffenhofen sein üppiges Herbstprogramm vorgestellt, das den Übergang in die kalte Jahreszeit erleichtern will. Neben jeder Menge Live-Musik haben die Betreiber auch eine ganze Reihe von Events zum Mitmachen im Angebot, und geben ihren Gästen dabei auch die Gelegenheit selbst zum Instrument zu greifen und auf der Bühne zu stehen.

Pfaffenhofener Pub lädt zum Mitmachen ein

So findet zweimal im Monat mittwochs die Ukulele Probe statt, zu der man auch ohne Vorkenntnisse kommen kann. Gespielt werden dabei Lieder aus dem hauseigenen Liederbuch. "Die Idee dahinter ist, dass man eigentlich nur vier Akkorde braucht, um mitzumachen. Ich zeige das den Gästen ein bisschen und manche können dann schon beim ersten Mal mitspielen", erklärt Pubwirt Jens Hagg. Das Ganze mündet in einem Wohltätigkeitskonzert am 26. Dezember unter dem Motto "Vier Akkorde für ein Halleluja" bei dem knapp 80 Menschen auftreten sollen.

Überhaupt steht die Musik im Programm natürlich wieder im Vordergrund. Insgesamt stehen 13 Bands und Solokünstler und Künstlerinnen in den kommenden drei Monaten auf der Bühne. "Es ist großartig, dass so viele Musiker zu uns kommen. Wir haben in den letzten zwölf Jahren hier 600 Konzerte gespielt, und es freut uns, dass sich die Musiker hier so wohlfühlen und auch immer wieder kommen", freut sich Hagg.

Unter den Live-Acts im Fiddler's Green befinden sich einige Leckerbissen

Im Herbstprogramm finden sich dann auch echte Leckerbissen, wie der Auftritt von "Muddy What?" am 21. Oktober, die zwischen Tradition und Innovation die Bluesmusik in die Moderne führen wollen. Nur rund Woche später geben sich die Indiefolker von "Johnny & the Yooahos" die Ehre und spielen mit Mandoline, Banjo und Kontrabass alles von Americane bis Retrobluegrass. Etwas besinnlicher wird es dann am 4. November, wenn die Sängerin und Songwriterin Lieder aus ihren 15 Studio- und Live-Alben zum Besten gibt, die von besonderen Begegnungen und einschneidenden Ereignissen ihres Lebens erzählen.

Doch auch neben den musikalischen Highlights ist im Pub fast täglich etwas geboten. Beim Irish Breakfast, immer am ersten Sonntag des Monats, serviert das Pub-Team traditionelles Frühstück samt Würsten, Tomaten und Bohnen, und dazu eine Portion Livemusik. Jeden Donnerstag ist beim Pub-Quiz Grips gefragt, wenn die Teams für den über das ganze Jahr laufenden Pub-Cup Punkte sammeln. Ambitionierte Folkmusiker aus der Region treffen sich derweil zu den Irish Folk Sessions, um gemeinsam Lieder aus dem reichen Fundus traditioneller irischer Musik zu spielen. Und bei der "some sing wonderful"-Karaokenacht am 26. November wagen sich die Gäste selbst ans Mikro, um mit einer Live-Band echtes Bühnenfeeling zu erleben.