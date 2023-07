Pfaffenhofen

Der Markt Pfaffenhofen bleibt bei der Windkraft zurückhaltend

In der gesamten Region werden in Zukunft wohl deutlich mehr Windräder zu sehen sein. Pfaffenhofen schließt gewisse Flächen schon einmal aus.

Plus Die Stadt Neu-Ulm schlägt vor, ein gemeinsames Gebiet für Windräder auszuweisen. Der Pfaffenhofer Marktgemeinderat will jedoch nichts überstürzen.

Von Florian Lang

Wie geht es mit der Windenergie weiter? Das ist eine Frage, die sich derzeit viele Kommunen stellen müssen, so auch der Markt Pfaffenhofen. Nachdem die Verwaltung zusammen mit der Firma Vensol bereits ein kleineres Windkraftprojekt auf den Weg gebracht hat, benötigt die Marktgemeinde noch deutlich mehr Flächen, um die neuen gesetzlichen Vorgaben umzusetzen. In der Marktgemeinderatssitzung am Donnerstag spielte das Gremium auf Zeit und beschloss lediglich, welche Freiflächen auf keinen Fall für die Windkraft zur Verfügung stehen.

Pfaffenhofen meldet zunächst nur Flächen, die ungeeignet für die Windkraft sind

Schon am 12. Juni hatte der Pfaffenhofer Bau- und Umweltausschuss beschlossen, mehrere Freiflächen als ungeeignet zu melden, unter anderem die Wasserschutzgebiete in Volkertshofen und Nersingen-Straß, den Modellflugplatz zwischen Pfaffenhofen und Hirbishofen und die Keltenschanze bei Raunertshofen. Auch alle Flächen, auf denen Gewerbe- oder Wohngebiete entstehen sollen, und der Bereich einer möglichen Bahntrasse nördlich von Kadeltshofen wurden ausgeschlossen. Die Stadt Neu-Ulm hatte unterdessen vorgeschlagen, das Gebiet zwischen Holzschwang, Hittistetten, Attenhofen und Pfaffenhofen proaktiv als gemeindeübergreifendes Windvorranggebiet zu melden.

