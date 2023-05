Reparieren statt Wegwerfen: Pfaffenhofen bekommt ein Reparaturcafé

In Pfaffenhofen eröffnet ein Reparaturcafé, in dem kaputte Elektrogeräte oder auch Möbel eine zweite Chance bekommen sollen.

Wer kennt diese Probleme nicht? Aus dem Radio kommt statt Musik nur noch monotones Rauschen, der Küchenmixer mixt das Gemüse nicht und der Rasierapparat reißt mehr Barthaare ab, als dass er sie schneiden würde. Gerade wenn man nicht technisch oder handwerklich bewandert ist, landet das kaputte Gerät schnell im Mülleimer und wird durch ein neues ersetzt. Das ist nicht nur schlecht für die Umwelt, sondern auch für den Geldbeutel.

Im Reparaturcafé Pfaffenhofen erhalten kaputte Geräte eine zweite Chance

In Pfaffenhofen gibt es für solche Fälle bald eine andere Lösung, und zwar das neue Reparaturcafé im ehemaligen Rathauscafé am Kirchplatz. Dort sollen künftig Elektrogeräte wie Radios und Küchengeräte oder kleinere Holzhandwerksarbeiten und Möbel von versierten Reparateuren eine zweite Chance bekommen. „Das Reparaturcafé soll einen Beitrag dazu leisten, unsere Ressourcen zu schonen und Werte zu erhalten“, erklärt Koordinator Roland Heuberger. „Wir müssen den Umgang mit den Dingen, die wir schaffen, überdenken.“

Entstanden ist die Idee bei einem Arbeitstreffen der Arbeitsgemeinschaft für Natur, Umwelt und Klima im Pfaffenhofener Rathaus und fand umgehend großen Zuspruch bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Noch bei dem Treffen selbst, erklärte sich Heuberger bereit, die Koordination des Projektes zu übernehmen. Laut Heuberger stieß die Idee auf großes Interesse und innerhalb kürzester Zeit meldeten sich ausreichend Ehrenamtliche um die Aktion mit ihren handwerklichen und technischen Fähigkeiten möglich zu machen. Ganz einfach gestaltete sich die Umsetzung jedoch nicht, da viele rechtliche und versicherungstechnische Fragen zu klären waren. So übernahm die Bürgergemeinschaft Volle Lotte die Trägerschaft, welche seit mehr als einem Jahr erfolgreich das Reparaturcafé im Claretinerkolleg in Weißenhorn betreut. Vereinsvorsitzende Lisa Niebler-Sparwasser freut sich über die Initiative. „Wir freuen uns über das Engagement in Pfaffenhofen und sind sicher, dass der Reparaturtreff auch hier bestens angenommen werden wird.“

Das Pfaffenhofener Reparaturcafé wird am 13. Mai vorgestellt

Das Reparaturcafé wird zum Tag der Kultur und des Ehrenamts am Samstag, 13. Mai, in Pfaffenhofen mit einer öffentlichen Vorstellung am Kirchplatz an den Start gehen. Im Rahmen einer Spendenaktion soll durch den Verkauf von Kaffee, Kuchen und Würstchen für ein notwendiges Testgerät für kaputte Elektrogeräte gesammelt werden. Ab Freitag, 9. Juni, wird das Reparaturcafé dann einmal monatlich zwischen 13.30 Uhr und 17 Uhr im ehemaligen Rathauscafé am Kirchplatz in Pfaffenhofen stattfinden. Die genauen Termine werden jeweils im Pfaffenhofener Amtsblatt angekündigt. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, bitten die Veranstalter um eine Voranmeldung. (AZ, flan)