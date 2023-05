Pfaffenhofen

Es weihnachtet in Pfaffenhofen: Wie aus dem Maibaum ein Christbaum wurde

Plus Glühwein schon im Mai? Weil vom Pfaffenhofener Maibaum nur der Wipfel steht, schmücken ihn einfallsreiche Unbekannte zum Weihnachtsbaum um.

Knapp 25 Jahre ist es nun her, dass sich Franz Beckenbauer in einem Werbespot wunderte, ob denn heute schon Weihnachten sei. Der kultige Werbespruch fand den Weg in den herkömmlichen Sprachgebrauch, selten jedoch dürfte er dabei so gut gepasst haben wie am 1. Mai in Pfaffenhofen. Dort steht auf dem Rathausplatz nämlich seit Montag statt des traditionellen Maibaums ein festlich geschmückter Weihnachtsbaum. Der Mai(hnachts)baum, wie man ihn in Pfaffenhofen liebevoll nennt, zeigt, wie man aus der Not eine Tugend machen kann.

Doch der Reihe nach: Wie in Pfaffenhofen üblich, sollte der Maibaum am Samstag aufgestellt und gefeiert werden. Schon in den frühen Morgenstunden schmückten Helferinnen und Helfer den Stamm und schnitzten die letzten Verzierungen ins Holz. Als er aber gegen Mittag am Marktplatz aufgestellt werden sollte, kippte der Stamm vom Radlader und beschädigte dabei die Stahlverankerung, mit welcher der Baum normalerweise am Boden befestigt wird. Daraufhin sägte die Feuerwehr kurzerhand die mit farbigen Bändern geschmückte Spitze ab und stellte sie auf, um die Feierlichkeiten und den Kindertanz um den Maibaum dennoch zu ermöglichen.

