Faschingsumzug: Bei strahlendem Sonnenschein zeigen sich die Narren fantasievoll

Man nehme 18 teilnehmende Gruppen, eine Menge Besucherinnen und Besucher am Straßenrand, viel gute Laune und gebe dann noch einen strahlenden Vorfrühlingstag dazu – fertig ist der Faschingsumzug in Pfaffenhofen. Von Samurai-Kriegern bis zum Piratenschiff, von Pumuckl bis zu den Königen der Leoparden gaben sich dabei große und kleine Mäschkerle die Ehre. Enorm die Fantasie und Kreativität, die dabei bei der Kostümierung und den Wagen freigesetzt wurde. Und fetzige Musik durfte natürlich auch nicht fehlen.

Für den Fasching in Pfaffenhofen wird erstmals ein neues Sicherheitskonzept erarbeitet

„Wir sind keine kommerzielle große Veranstaltung“, betont der Vorsitzende des veranstaltenden örtlichen Vereinsrings, Ralf Lelewel, den familiären Charakter der Veranstaltung. Eintritt wird keiner verlangt, aber: „Kameraden sind mit Sammelbüchsen unterwegs.“ Die Kosten – beispielsweise für die Haftpflichtversicherung – seien explodiert, erklärt der Vorsitzende. Was noch hinzukommt: „Wir waren gefordert heuer durch die ganzen Sicherheitsauflagen“, erklärt Ralf Lelewel. Übrigens wurde seinen Worten zufolge dieses Jahr das erste Mal so ein Konzept erarbeitet – in Zusammenarbeit mit den Behörden. Mit dabei bei der Absicherung der Strecke: Landwirte, der Bauhof der Marktgemeinde und die Freiwillige Feuerwehr. Sicherheit, so der Vorsitzende, habe oberste Priorität.

Die Mühe hat sich auf alle Fälle gelohnt. Prima Stimmung herrschte schon bei der Aufstellung auf dem Parkplatz beim Rathaus. So wummerten etwa Schlager vom mobilen Wikingerdorf der Faschingsfreunde Biberberg – eigener Bratspieß mit Wildschwein-Attrappe inklusive. Der Wagen, das hätten auch Wiki und seine starken Männer bestätigt, macht was her.

Zauberhaft im wörtlichen Sinne traten die kleinen und großen Magier der Kita St. Martin auf. Eine unübersehbare Schar mit spitzen Hüten und den passenden schwarz-goldenen Umhängen. Die Markt-Musikanten zeigten sich „mit neuem Anstrich“ und sorgten nicht nur optisch für gute Laune. Apropos Musik: Als absoluter Hingucker erwies sich auch die Samba-Trommel-Gruppe „Los Locos“. Allein der Kopfschmuck zieht quasi schon automatisch die Blicke an. Die restliche Kostümierung samt Gesichts-Make-up ist auch nicht von schlechten Eltern. „Wir machen Rhythmus bis zum Abwinken“, sagen ein paar der Beteiligten und sprechen „von lateinamerikanischem Flair“, das sie mit ihrem Auftritt verbreiten wollen.

Zauberhafte Kostüme und Samba-Trommler ziehen in Pfaffenhofen die Blicke auf sich

Originell auch der personifizierte Kosmos des Kinderbuchautors Otfried Preußler, bei dem sich nicht nur viele Nachwuchs-Hexen und Gespenster verkleidet hatten. Eine hübsche Idee der Kita St. Martin. Großmütter sollten jedoch mal nach dem Umzug kontrollieren, ob nicht ihre Kaffeemühle fehlt. Denn: Dass da auch eine ganz nette Anzahl an räuberischen Hotzenplotzen mit dabei war, die auf diese Gerätschaften stehen, ist klar.