Daniel Langhans nach Eklat auf Querdenker-Demo vor Gericht

Plus Langhans gilt als eine der bekannteren Personen aus der Querdenker-Szene. Ein Auftritt auf einer Demo in Hannover hat für den Mann aus Pfaffenhofen ein Nachspiel.

Es war Mitte Mai vergangenen Jahres: Daniel Langhans, einer der auch bundesweit bekannteren Personen aus der Szene der Querdenker, trat auf einer Corona-Demo in Hannover als Redner auf. Die Polizei zog den einstigen Kandidaten für die Bundestagswahl im Wahlkreis Neu-Ulm allerdings von der Bühne und leitete Strafverfahren ein. Der Vorwurf: Er würde den politischen Zustand in der Ukraine mit dem nationalsozialistischen Unrechtsregime Nazideutschlands vergleichen und damit den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine unterstützen. Jetzt wurde jener Vorfall vor dem Amtsgericht Hannover verhandelt.

Daniel Langhans bei sogenannten "Spaziergängen" durch Ulm und Neu-Ulm

Corona ist ein "Projekt", und der Microsoft-Gründer Bill Gates nehme dabei eine zentrale Rolle ein. Der Milliardär wolle die Weltbevölkerung reduzieren und nutze dazu Covid-19-Impfungen. All das behauptete Langhans, der aus Pfaffenhofen an der Roth kommt und auch immer wieder bei den sogenannten "Spaziergängen" durch Ulm und Neu-Ulm vertreten war. 443 Stimmen erhielt er, als er sich im vergangenen Jahr für den Bundestag ohne eine Parteizugehörigkeit zur Wahl stellte. Bei der Kundgebung in Hannover wurde er von der Polizei von dem Podest geholt, nachdem er unter anderem sagte, in der Ukraine würde "dreckiger Nationalsozialismus den Ton angeben".

Gute vier Minuten stand Langhaus bei der Kundgebung auf dem Opernplatz auf dem Podest. Er trug ein T-Shirt mit der Aufschrift "Peace". Darunter war ein Herz abgebildet, das zur einen Hälfte mit den russischen und zur anderen mit den ukrainischen Landesfarben gefüllt war. Dazu sagte er damals: "Sie wollen uns erzählen, dass es einen Bösen gäbe, der erst die Ukraine und dann die ganze Welt mit Krieg überziehe. Aber wir wissen, dass das wieder eine große, große Lüge ist." Das, was von der Nato komme und schon immer gekommen sei, "ist reine Kriegstreiberei".

So entscheidet das Amtsgericht Hannover im Fall Daniel Langhans

Das Amtsgericht Hannover hat Langhans bei der Hauptverhandlung am Donnerstag wegen Belohnung und Billigung von Straftaten verwarnt und die Verhängung einer Geldstrafe vorbehalten, wie ein Gerichtssprecher auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt. Als Bewährungsauflage sei ihm die Zahlung eines Betrages in Höhe von 1200 Euro zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung auferlegt worden. Das Gericht sei zu der Überzeugung gelangt, dass der Angeklagte während der Versammlung den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine billigte. Das Gericht ist nach Angaben des Sprechers zudem der Auffassung, dass die verfahrensgegenständlichen Äußerungen des Angeklagten nicht mehr von seinem Grundrecht auf Meinungsfreiheit gedeckt waren.

Lesen Sie dazu auch