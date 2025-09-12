Polizei erwischt zwei Fahrer mit unzulässig getunten Autos

Beamte der Kontrollgruppe Poser/Tuner des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West haben am gestrigen Donnerstagabend verstärkt in den Bereichen Pfaffenhofen a. d. Roth und Illertissen kontrolliert. Hierbei stellten sie an zwei Fahrzeugen unzulässige Veränderungen fest, sodass den jeweiligen Fahrern die Weiterfahrt mit ihren Autos noch vor Ort unterbunden wurde.

Während ein 22-Jähriger den Endschalldämpfer seines Pkw manipulierte, die Schubabschaltung deaktivierte und unzulässige Fahrwerkskomponenten sowie Anbauteile verbaute, stellten die Beamten bei dem Pkw eines 21-Jährigen eine massive Überschreitung des zulässigen Standgeräuschs fest. Durch die Umbauten und Manipulationen erlosch bei beiden Fahrzeugen jeweils die Betriebserlaubnis, sodass beide Fahrer mit empfindlichen Bußgeldern rechnen müssen. Der 21-jährige Fahrer nutzte während der Fahrt außerdem unzulässig ein Radarwarngerät. Für den 21-Jährigen wird dafür ein zusätzliches Bußgeld in Höhe von 75 Euro sowie ein Punkt in Flensburg fällig. (AZ)