Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Pfaffenhofen/Illertissen: Polizei erwischt zwei Fahrer mit unzulässig getunten Autos

Pfaffenhofen/Illertissen

Polizei erwischt zwei Fahrer mit unzulässig getunten Autos

In Pfaffenhofen und Illertissen hat die Polizei mit ihrer Kontrollgruppe Poser/Tuner verdächtige Fahrzeuge ins Visier genommen.
    • |
    • |
    • |
    Die Kontrollgruppe Poser/Tuner der Polizei war in Illertissen und Pfaffenhofen unterwegs. Zwei Fahrer wurde mit unzulässig manipulierten Autos erwischt.
    Die Kontrollgruppe Poser/Tuner der Polizei war in Illertissen und Pfaffenhofen unterwegs. Zwei Fahrer wurde mit unzulässig manipulierten Autos erwischt. Foto: Michael Hochgemuth (Symbolfoto)

    Beamte der Kontrollgruppe Poser/Tuner des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West haben am gestrigen Donnerstagabend verstärkt in den Bereichen Pfaffenhofen a. d. Roth und Illertissen kontrolliert. Hierbei stellten sie an zwei Fahrzeugen unzulässige Veränderungen fest, sodass den jeweiligen Fahrern die Weiterfahrt mit ihren Autos noch vor Ort unterbunden wurde.

    Während ein 22-Jähriger den Endschalldämpfer seines Pkw manipulierte, die Schubabschaltung deaktivierte und unzulässige Fahrwerkskomponenten sowie Anbauteile verbaute, stellten die Beamten bei dem Pkw eines 21-Jährigen eine massive Überschreitung des zulässigen Standgeräuschs fest. Durch die Umbauten und Manipulationen erlosch bei beiden Fahrzeugen jeweils die Betriebserlaubnis, sodass beide Fahrer mit empfindlichen Bußgeldern rechnen müssen. Der 21-jährige Fahrer nutzte während der Fahrt außerdem unzulässig ein Radarwarngerät. Für den 21-Jährigen wird dafür ein zusätzliches Bußgeld in Höhe von 75 Euro sowie ein Punkt in Flensburg fällig. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden