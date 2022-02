Pfaffenhofen

Impfen sei das "Werk Satans": Hassmails gegen Impfangebot in Marienfried

Plus Pfarrer Oblinger öffnet die Gebetsstätte Marienfried als Impfzentrum - und erntet nicht zur Zuspruch: "Wir wurden regelrecht mit Widerständen bombardiert."

Von Andreas Brücken

Die Gebetsstätte Marienfried ist seit Jahrzehnten Ziel zahlreicher Pilger und Pilgerinnen. Vielfältige Angebote zur Einkehr, Beichte und zum Gebet finden die Gläubigen hier im idyllischen Ort nahe Pfaffenhofen. Am vergangenen Wochenende öffnete der Wallfahrtsort zudem seine Pforten als Impfzentrum. Der Landkreis hat sich dafür in den Räumen der Gebetsstätte eingemietet. Auch Markus Wieland ließ sich hier gegen das Virus impfen. Mit Medikamenten habe er zwar auch schon schlechte Erfahrungen gemacht, sagte er und stellte allen Vorbehalten zum Trotz gleichzeitig klar, dass jeder, der in einer Gemeinschaft lebt, sich ihr auch in gewissen Maße unterzuordnen habe. Doch das sieht nicht jeder so, das bekommt Marienfried zu spüren.

