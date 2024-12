Jahresrückblick Reparatur-Café in Pfaffenhofen

Der Verein P.f.u.n.d.i.g organisiert seit Mai 2023 ein monatliches Reparatur-Café für die Bürgerinnen und Bürger aus der Marktgemeinde. Diese melden ihre zu reparierenden Geräte oder Gegenstände über das Rathaus an und bringen diese am jeweiligen Öffnungstag zu den ehrenamtlichen Reparateuren in das Haus der Vereine (Alte Schule) in Pfaffenhofen. Die Reparatur erfolgt kostenlos, über Spenden an Pfundig freut sich der Verein.

2024 war somit das erste „volle“ Jahr mit insgesamt elf Terminen. Wegen der großen Nachfrage mussten die Reparateure zwischen den Terminen ab und an auch Reparaturzeiten ohne Publikumsverkehr einschieben. Im abgelaufenen Jahr konnte rund zwei Dritteln der mitgebrachten Geräte neues Leben eingehaucht werden. Meist ging es mit mehr oder weniger „einfach reparieren“, manchmal wurde ein Ersatzteil benötigt, so dass die Besitzer einen Folgetermin abwarten mussten.

Die Bürgerinnen und Bürger haben in diesem Jahr insgesamt mehr als 150 Geräte zur Reparatur vorbeigebracht. Aus ökologischer Sicht besteht der Erfolg darin, dass nur ein Drittel dieser Geräte auf dem Recyclinghof gelandet sind. Der große Rest ging repariert wieder nach Hause.

Begleitet wird das Reparatur-Café (der Name lässt es vermuten) von einem gleichzeitigen Angebot zum Dableiben, Kaffee trinken, Kuchen essen und mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Manchmal ergibt sich auch eine lustige Spielrunde. Die Kuchen werden dankenswerter Weise von Spenderinnen und Spendern zur Verfügung gestellt. Im neuen Jahr geht es selbstverständlich weiter. Der erste Termin ist bereits am 10. Januar 2025.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.