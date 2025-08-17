360-Grad-Tour: Familie Winter gewährt Einblick in ihr selbstgebautes Traum-Fachwerkhaus

Mit seiner flachen rechten Hand streichelt Max Winter über den Holzbalken aus Traubeneiche und sagt mit einem leichten, freudigen und stolzen Lächeln: „Das habe ich alles selber gebaut - vom Stamm zum Haus.“ Seit 2020 plant und werkelt der Sägewerk-Besitzer und Landwirt aus Kadeltshofen an dem Traum-Eigenheim für sich und seine Familie auf dem Hof seiner Eltern: ein Fachwerkhaus. Bevor in diesem Herbst endlich der Einzug erfolgen soll, gewähren er und seine Frau Patrizia unserer Redaktion einen Einblick in das bemerkenswerte Gebäude und erzählen dessen Entstehungsgeschichte.
