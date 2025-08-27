Icon Menü
360-Grad-Tour durch Besitzer: Familie Winter gewährt Einblick in ihr selbstgebautes Traum-Fachwerkhaus

Fachwerkhaus Pfaffenhofen-Kadeltshofen Max Winter
Foto: Michael Kroha
Pfaffenhofen-Kadeltshofen

360-Grad-Tour: Familie Winter gewährt Einblick in ihr selbstgebautes Traum-Fachwerkhaus

Vom Stamm zum Haus: Sägewerk-Besitzer und Zimmermann Max Winter baut für seine Familie ein Fachwerkhaus als Eigenheim. Vor dem Einzug zeigt und erzählt er von der aufwendigen Entstehung.
Von Michael Kroha |
    • |
    • |
    • |

    Mit seiner flachen rechten Hand streichelt Max Winter über den Holzbalken aus Traubeneiche und sagt mit einem leichten, freudigen und stolzen Lächeln: „Das habe ich alles selber gebaut - vom Stamm zum Haus.“ Seit 2020 plant und werkelt der Sägewerk-Besitzer und Landwirt aus Kadeltshofen an dem Traum-Eigenheim für sich und seine Familie auf dem Hof seiner Eltern: ein Fachwerkhaus. Bevor in diesem Herbst endlich der Einzug erfolgen soll, gewähren er und seine Frau Patrizia unserer Redaktion einen Einblick in das bemerkenswerte Gebäude und erzählen dessen Entstehungsgeschichte.

