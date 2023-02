Pfaffenhofen

17:01 Uhr

Klage gegen Räumung von "Naturkinderreich": So endet der Gerichtsprozess

Das "Naturkinderreich Anna-Maria" auf einer Wiese in Niederhausen muss zum Ende der Sommerferien 2023 beseitigt sein.

Plus Das Verwaltungsgericht Augsburg hat sich mit dem ominösen Naturkinderreich auf einer Wiese bei Niederhausen beschäftigt. Die Eigentümer klagten gegen den Freistaat.

Es hatte damals den Anschein, als würde eine Schaustellerfamilie auf der Wiese im Pfaffenhofer Ortsteil Niederhausen ihr Domizil aufschlagen. Doch auf der Suche nach Unterstützern des ominösen "Naturkinderreichs" führten Spuren auch ins Umfeld sogenannter Querdenker. Nach unserer Berichterstattung darüber stoppte die VR-Bank Neu-Ulm eine Spendenaktion, auch das Landratsamt schaute sich die Anlage genauer an und kam zu dem Entschluss: Die dürfe sich dort so nicht aufhalten, es kam zu einer "Beseitigungsanordnung". Doch dagegen klagte der Grundstückseigentümer. Am Mittwoch wurde die Sache nun vor dem Verwaltungsgericht Augsburg verhandelt.

