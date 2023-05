Pfaffenhofen

12:00 Uhr

Die Äußere Taverne sorgt in Pfaffenhofen weiterhin für Zündstoff

Plus Aufgrund der guten Finanzlage des Marktes Pfaffenhofen verläuft die Verabschiedung des Haushalts 2023 nahezu geräuschlos. Selbst vom Streit um die Äußere Taverne bleibt am Ende nicht viel übrig.

Von Florian Lang Artikel anhören Shape

Der Marktgemeinderat Pfaffenhofen hat am Donnerstag den Haushalt für 2023 verabschiedet. Bei dieser kurzen Mitteilung hätte man es fast schon belassen können, so stolz zeigte sich Bürgermeister Sebastian Sparwasser über das Werk und so positiv waren die Reaktionen aus den Gemeinderatsfraktionen zur Beschlussvorlage. Doch eine einzelne Position sorgt weiterhin für Zündstoff zwischen den Freien Wählern und den restlichen Fraktionen des Gremiums – die Verpflichtungsermächtigung zur städtebaulichen Förderung der Sanierung der Äußeren Taverne, die den Markt 400.000 Euro kosten könnte.

In den anderen Fraktionen herrscht Unverständnis über die Haltung der Freien Wähler

In den Reihen der CSU zeigt man Unverständnis ob des Widerstands der Freien Wähler. "Wir bleiben bei unserer Unterstützung für die Sanierung der Taverne. Die Verpflichtungsermächtigung im Haushalt ist lediglich die Grundlage dafür, gemeinsam mit dem Eigentümer über Inhalte sprechen zu können", sagte Thomas Lützel. Es gebe dazu auch keine echte Alternative, weil das denkmalgeschützte Gebäude nicht abgerissen werden darf und ohne die Investoren einfach weiter verfallen würde. "Außerdem kann das Gebäude sehr wohl für die Öffentlichkeit zugänglich sein und genutzt werden. Zwar gibt es noch keine konkreten Pläne, aber das ist möglich", so Lützel weiter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen