Pfaffenhofen

18:30 Uhr

Modellflieger-Elite trifft sich in Roth zur Deutschen Meisterschaft

Plus Der Modellflug-Club feiert sein 40-Jähriges. Dazu lädt der Verein die besten Pilotinnen und Piloten zur deutschen Meisterschaft im Segelkunstflug ein.

Von Florian Lang Artikel anhören Shape

Eine Dorfparty mit Sand auf dem Stadlboden, ein paar aufblasbaren Plastikpalmen und jede Menge Rum mit Cola – so etwas in der Art dürfte den meisten in den Sinn kommen, wenn sie den Begriff "Kubanacht" lesen. Für die Zunft der Modellsegelflieger verlangt eine Kubanacht jedoch nach mehr als Trinkfestigkeit, denn die "kubanische Acht", wie Figur formell heißt, gilt beim Segelkunstflug als recht anspruchsvolle Übung. Zwei dreiviertelte Loopings sind dafür nötig, dazwischen eine halbe Rolle und danach noch eine, sodass die Figur von der Seite betrachtet einer liegenden Acht gleicht. Zu bestaunen sind solche Kunststücke derzeit auf dem Vereinsgelände des Modellflug-Clubs Roth zwischen Pfaffenhofen und Hirbishofen.

Kunstsegelflieger zeigen in Pfaffenhofen ihr ganzes Können

Anlässlich der Feier zum 40-jährigen Bestehen darf der Verein die 25. Internationale Deutsche Meisterschaft im sogenannten Akro Segelflug ausrichten, bei der in den Klassen "unlimited" und "advanced" 62 Piloten und eine Pilotin versuchen, der oder die Beste zu sein und ganz nebenbei Werbung für ihren Sport zu betreiben. Einer von ihnen ist Thomas Höchsmann, der für den MFC Roth startet und an diesem Wochenende sozusagen Heimspiel hat. Zur Vorbereitung auf den Wettkampf hat er innerhalb von vier Wochen etwa 80 Übungsflüge absolviert, allerdings proben manche Teilnehmer ihr Programm auch bis zu 500 Mal. "Wenn ich ein gutes Wochenende habe, hoffe ich unter den ersten zehn zu landen", zeigt sich Höchsmann dennoch zuversichtlich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen