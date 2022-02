Pfaffenhofen

12:00 Uhr

Neues Programm: Im "Fiddler's Green" in Pfaffenhofen spielt wieder die Musik

Plus Das "Fiddler's Green" möchte den Neubeginn wagen, mit Pub-Laune und Musik, mit Gästen wie Philip Bölter. Startschuss soll am St. Patrick's Day sein.

Von Andreas Brücken

Gastwirt Jens Hagg steht am Zapfhahn seiner Bar im "Fiddler's Green", das dunkle Guinness fließt fast dickflüssig ins Glas, bis der Schaum am Rand das Werk krönt. Seit die Corona-Krise auch die Gastronomie fest im Griff hat, steht Hagg zum Schutz vor dem Virus hinter einer durchsichtigen Wand aus Kunststoff. "Für ein Pub ist das das Schlimmste, was passieren kann, weil eine Kneipe unter anderem vom Smalltalk über die Theke lebt", sagt Hagg. Wenn zum St Patrick's Day, dem irischen Nationalfeiertag am 17. März, sich die Corona-Einschränkungen zum zweiten Mal jähren, will sich der Gastwirt von den freiwilligen Maßnahmen lösen. "Alle Zeichen stehen derzeit auf Öffnungen und so wie es ist, darf es nicht zum Normalzustand werden", sagt Hagg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

