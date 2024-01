Pfaffenhofen

16:30 Uhr

Pfaffenhofen investiert in vier eigene Solaranlagen

Der Markt Pfaffenhofen lässt auf dem Bauhof, in Beuren und in Raunertshofen vier PV-Anlagen errichten, die der Gemeinde eigenen Strom einbringen sollen.

Plus Der Marktgemeinderat gibt grünes Licht für vier neue PV-Anlagen in Pfaffenhofen und den Ortsteilen. Weshalb sich nicht mehr Standorte eignen.

Von Philipp Scheuerl Artikel anhören Shape

Der Markt Pfaffenhofen investiert rund eine Viertel Million Euro in erneuerbare Energien und baut vier gemeindeeigene Solaranlagen in Pfaffenhofen, Beuren und Raunertshofen. Damit vergrößert die Gemeinde ihre Eigenstromversorgung deutlich. Das hat der Marktgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Die Verwaltung wird nun beauftragt, die Bauarbeiten für die PV-Anlagen zu vergeben.

Pfaffenhofen an der Roth: Gemeinde baut vier Solaranlagen

Pfaffenhofen wollte an den Liegenschaften der Gemeinde möglichst viele PV-Anlagen errichten lassen und hätte dafür bis zu 320.000 Euro investiert. Nach einem längeren Auswahlprozess steht jetzt fest: Es können vier Solaranlagen gebaut werden. Der Rat hat das Projekt bereits Ende 2022 in Auftrag gegeben und die Verwaltung beauftragt, mögliche Standorte in Pfaffenhofen und den Ortsteilen zu untersuchen. Bis Ende September des vergangenen Jahres konnte so sieben Liegenschaften ausfindig gemacht werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen