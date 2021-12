Pfaffenhofen überlässt Photovoltaik-Anlage einem Bürgerverein

Plus Auch wenn für die Pfaffenhofer Bürgersolaranlage eine Förderung wegfällt, soll sie weiterhin Strom erzeugen. Der Erlös soll gemeinnützigen Zwecken zukommen.

Die Bürgersolaranlage auf dem Dach der Hermann-Köhl-Schule in Pfaffenhofen war nach Angaben des Anteilseigners Karl Hertkorn die erste im Landkreis Neu-Ulm. Da im Jahr 2022 die Vergütung aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) wegfällt, ist sie für den Betreiber, die Solar GmbH, nicht mehr wirtschaftlich. Die Firma möchte sich aus dem Projekt zurückziehen, stattdessen soll ein Bürgerverein die Anlage gemeinnützig weiterbetreiben. Der Marktgemeinderat unterstützt dieses Vorhaben.