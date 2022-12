Pfaffenhofen will den Bau von Photovoltaik-Anlagen vorantreiben

Plus Der Pfaffenhofer Marktrat stimmt dafür, in den kommenden Jahren Geld für die Errichtung von Solaranlagen bereitzustellen. Wo diese installiert werden könnten.

Bereits Ende Oktober hatte sich der Pfaffenhofer Marktrat auf Antrag der Grünen mit dem Ausbau erneuerbarer Energien im Ort befasst, nun wird es konkreter. In den kommenden beiden Jahren wollen die Markträtinnen und -räte eine beträchtliche Summe im Haushalt für die Installation von Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern kommunaler Gebäude bereitstellen. Das Gremium sprach sich einstimmig für den Vorschlag aus. Als Nächstes sollen mögliche Flächen ermittelt werden.