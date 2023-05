Pfaffenhofener Marktlauf findet heuer im Mai statt

Statt im Herbst geht der Benefiz-Lauf dieses Jahr im Frühling in die nächste Runde. Am 21. Mai werden sich wieder Hunderte Teilnehmer die Laufschuhe schnüren.

Der Marktlauf in Pfaffenhofen ist zurück. Nach zweijähriger Corona-Pause und dem "Ufersausen" im vergangenen Jahr findet der beliebte Benefiz-Lauf heuer wieder statt – zum nunmehr 14. Mal. Unter dem Motto "Mach mit, lauf mit, hilf mit!" werden sich die Läuferinnen und Läufer in diesem Jahr bereits im Frühling die Laufschuhe anziehen, um Spenden für "Pfaffenhofen hilft" und die Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, zu sammeln. Weil in diesem Jahr die gesamte Organisation von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern geleistet wird, geht ein Teil der Erlöse an die beteiligten Pfaffenhofener Vereine. Am 21. Mai heißt es "Auf die Plätze, fertig, Los!".

Für die Kinder geht es heuer beim Marktlauf am Rothufer entlang

Los geht es um 11 Uhr mit den Kindern unter zehn Jahren, die heuer am Rothufer entlanglaufen werden. Die älteren Kinder ab 12 Jahren werden den Rundkurs zweimal absolvieren. Für die ganz jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt es dazu noch eine verkürzte Strecke. Einen Massenstart ist nicht zu befürchten, die Kinder und Jugendlichen werden nach Altersklassen und teilweise nach Geschlecht getrennt insgesamt sieben Läufe absolvieren.

Gegen 13 Uhr geht es für die Nordic Walker auf die rund fünf Kilometer lange Strecke durch Volkertshofen bis zum Obstbaummuseum und zurück. Dabei gelten ähnliche Regeln wie beim olympischen Gehen, das heißt, es muss ein Fuß vor den anderen gesetzt werden, Laufen ist nicht erlaubt. Auf dieser Strecke gewinnt auch nicht der schnellste, sondern der Teilnehmer oder die Teilnehmerin, die der Durchschnittszeit am nächsten kommt.

Auf der Kaffeeklatsch-Runde kann jeder und jede mitmachen

Damit auch wirklich jede und jeder am Marktlauf teilnehmen kann, wird es auch in diesem Jahr die Kaffeeklatsch-Runde geben. Egal ob mit Rollator, Rollstuhl, Kinderwagen oder Kettcar, auf der rund 450 Meter langen Strecke wird der olympische Gedanke "Dabei sein ist alles!" mit Leben gefüllt. Es gibt keine Zeitmessung, dafür aber einen Kaffeegutschein für die erwachsenen sowie einen Apfel und eine kleine Überraschung für die "kleinen" Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Der Hauptlauf startet um 14.45 Uhr auf die altbekannte 2,5 Kilometer lange Runde. Die Hobbyläuferinnen und -läufer dürfen sich bereits nach einer Runde der Verpflegung widmen, für die ambitionierteren Sportlerinnen und Sportler stehen drei Runden über insgesamt 7,5 Kilometer an. Die große Siegerehrung soll gegen 16 Uhr steigen. Unabhängig von der Platzierung erhält jeder Teilnehmer ein Marktlauf-Shirt, ein Los an der Tombola und eine Urkunde. Bei den Kinder- und Jugendläufen gibt es für jeden, der ins Ziel kommt, eine Finisher-Medaille.

Auch für das Rahmenprogramm haben sich die Organisatoren, der Lauftreff Pfaffenhofen zusammen mit dem Vereinsring Pfaffenhofen, einiges einfallen lassen. Den ganzen Tag über findet in Pfaffenhofen eine Laufparty statt, samt musikalischer Untermalung und allerlei Sportlernahrung, zur Verfügung gestellt von den Pfaffenhofener Vereinen. Das traditionelle Kuchenbüfett wird dabei natürlich auch nicht fehlen.

Umfangreiches Rahmenprogramm beim Pfaffenhofener Marktlauf

Die Anmeldung zum Pfaffenhofener Marktlauf läuft über das Online-System auf der Webseite der Veranstaltung unter www.marktlauf.de. Zudem verlosen wir 3 x 2 Gutscheincodes für die Startgebühr. Wer teilnehmen möchte, schickt einfach eine E-Mail mit dem Betreff "Marktlauf Pfaffenhofen" an gewinnspiel@nuz.de. Einsendeschluss ist Dienstag, der 9. Mai. Die Gewinner werden von uns ebenfalls per E-Mail benachrichtigt.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter der Telefonnummer 0821/777-2355.