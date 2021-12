Pfaffenhofer Bauausschuss lehnt Einrichtung einer Fahrradstraße ab

Plus Die Grünen im Marktrat wünschen sich eine Fahrradstraße in Pfaffenhofen. Doch die Mehrheit im Bauausschuss können sie damit nicht überzeugen.

Die Straßen Molkereiweg, Friedhofweg und Auf der Halde in Pfaffenhofen sollen als zusammenhängende Fahrradstraße ausgewiesen werden. Zumindest ist das der Wunsch der Marktratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen. In der jüngsten Sitzung des Pfaffenhofer Bauausschusses haben die Mitglieder des Gremiums über diese Idee diskutiert.