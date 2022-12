Pfaffenhofer Schulturnhalle ist nach Brand wieder nutzbar

Wochenlang war die Halle der Hermann-Köhl-Schule in Pfaffenhofen nach einem Brand gesperrt, ab Samstag ist sie wieder nutzbar. Doch nicht alles ist repariert.

Ab Samstag, 3. Dezember, ist die durch einen Brand beschädigte Turnhalle der Hermann-Köhl-Schule in Pfaffenhofen wieder nutzbar. Das teilte Herbert Wagner aus der Verwaltung der Marktgemeinde auf Anfrage mit. Vor etwas mehr als einem Monat hatte ein Bürger den Notruf gewählt, weil Rauch aus der Halle aufgestiegen war. Erst war die Polizei von geringen Schäden ausgegangen, doch diese erwiesen sich letztlich als schwerweigender als gedacht. Noch immer stehen Reparaturen aus.

Sporthalle in Pfaffenhofen nach Brand wieder nutzbar

Am Sonntag, 30. Oktober, hatte die Unterkonstruktion aus Holz an der Außenwand der Halle gebrannt. Durch das Feuer waren Leitungen beschädigt worden, berichtete Wagner nun. Diese Schäden seien behoben, die Sporthalle könne vom Wochenende an wieder genutzt werden. Schule und Sportvereine mussten rund einen Monat lang auf andere Möglichkeiten setzen.

Repariert sind aber noch nicht alle Brandfolgen. Die Höhe der Schäden an der Außenseite muss noch ermittelt werden, dann können Aufträge vergeben und Arbeiten aufgenommen werden.