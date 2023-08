Wieder Ärger um streunende Katzen: Polizei muss bei Streit einschreiten

Tierschützerinnen werfen einem Hofeigentümer vor, die Versorgung von streunenden Katzen zu verhindern. Der Eigentümer des Grundstücks sieht die Sache anders.

Wieder geht es um engagierte Tierschützer, die streunenden Katzen helfen wollen, wieder geht es um einen Grundstückseigentümer, dem dies gehörig gegen den Strich geht. Nachdem vor wenigen Wochen eine Tierschützerin aus Beuren wegen notleidender Katzen Alarm geschlagen hatte, beschäftigt nun ein sehr ähnlicher Fall den Markt Pfaffenhofen, das Kreisveterinäramt und sogar die Polizei, die in dem Streit bereits schlichten musste. Und doch ist die Geschichte anders gelagert, denn die Vorwürfe wiegen schwer und könnten sogar vor Gericht landen.

Tierschützerinnen vermuten Verstöße gegen das Tierschutzgesetz

In einer verlassenen Scheune in der Remmeltshofener Dorfstraße hilft eine Gruppe von privaten Tierschützerinnen für einige Zeit dem Eigentümer dabei, streunende Katzen auf seinem Hof zu verpflegen. Man habe ihn so gut es ging unterstützt, Tierfutter vorbeigebracht, das Ganze sei sehr harmonisch gelaufen, erzählen die Frauen, die ihren Namen nicht veröffentlicht sehen wollen. Zumindest so lange, bis der alleinstehende, ältere Mann starb und das Grundstück an den Schwiegersohn seiner Cousine ging. Als die Tierschützerinnen kurz darauf in der Scheune nach den Katzen sahen, seien diese halb verhungert und in erbärmlichem Zustand gewesen. Sie baten den neuen Eigentümer, die Tiere weiter versorgen beziehungsweise einfangen zu dürfen, um sie kastrieren und vermitteln zu lassen. Beides jedoch lehnte der Mann ab. Es seien seine Katzen, von denen sie die Finger zu lassen hätten, soll er den Frauen gesagt haben.

Seine Schwiegermutter soll dagegen anderer Meinung gewesen sein. Sie habe den Tierschützerinnen erlaubt, die Tiere zu fangen und wegzubringen, weil so allen geholfen sei, erzählt die Gruppe. An einem Freitag habe man Fallen besorgt, sie aufgestellt und sich an die Arbeit gemacht, doch dann sei der Eigentümer mit seinem Sohn erschienen und ausgerastet. "Er hat die Tiere verjagt, uns beschimpft und beleidigt, gesagt, wir würden seine Katzen stehlen. Dass seine Schwiegermutter uns die Erlaubnis erteilt hat, hat er bestritten", erzählen die Frauen. Am nächsten Tag habe man bei der Schwiegermutter nachfragen wollen, doch die sei nicht mehr bereit gewesen, mit ihnen zu reden. Seitdem versuchen die Frauen so oft wie möglich, auf Gemeindegrund zu füttern, was nach ihren Worten von der Gemeinde geduldet werde.

So soll die Futterstelle in der besagten Scheune angeblich aussehen. Die Aufnahme, von Katzenschützern gemacht, lässt sich nicht unabhängig verifizieren. Foto: anonym

Grundstückseigentümer verlangt nach einer Entscheidung der Gemeinde

Auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigte Pfaffenhofens Bürgermeister Sebastian Sparwasser, dass es vor einiger Zeit mal einen Kompromiss in der Problematik gab, man nun jedoch die offizielle Stellungnahme des Veterinäramts abwarten wolle. "Aktuell gibt es keine Zusage, dass dort auf Gemeindegrund gefüttert werden darf. Aber noch wurde auch keine Anweisung gegeben, die Fütterung zu unterlassen", so Sparwasser.

"Es ist ein Streifen mit drei Meter Grund, der der Gemeinde gehört, und die Gemeinde muss entscheiden, was da passiert. Außer, dass der Streifen neben meinem Grundstück liegt, habe ich mit der Sache eigentlich nichts zu tun", sagt derweil der Eigentümer des Grundstücks. Die offizielle Katzenhilfe Ulm/ Neu-Ulm habe bereits alles geregelt, nachdem der alte Besitzer gestorben war. "Diese Frauen aber haben Hausfriedensbruch begangen, und nicht nur einmal. Aber jetzt ist das die Sache vom Bürgermeister, der muss Ordnung schaffen", sagt der Mann. Gegen den Versuch, die Tiere einzufangen, sei er vorgegangen, weil es sich um Hauskatzen handle. "Die Frauen haben sich aggressiv verhalten, ich bin von Anfang an ruhig geblieben. Die Tiere haben Besitzer, warum sollen die abgeholt werden?" Am vergangenen Sonntag eskalierte der Streit dann ein weiteres Mal. Weil sich eine der Mitstreiterinnen von dem Eigentümer bedroht fühlte, habe man die Polizei gerufen, erzählen die Tierschützerinnen. Die Polizeiinspektion bestätigte auf Nachfrage unserer Redaktion, dass Beamte zur Schlichtung eines Streits gerufen wurden, es sei jedoch keine größere Sache gewesen.

Neu-Ulmer Veterinäramt entkräftet Vorwürfe gegen Grundstückseigentümer

Den privaten Katzenhelferinnen geht es jedoch nicht nur um die in ihren Augen unzureichende Versorgung. Sie machen sich große Sorgen um die Streuner, denn von anfänglich acht Katzen seien nur noch vier übrig. "Es gab eine Katzenmama, die zwei Jahre lang zuverlässig zu diesem Hof kam und nun verschwunden ist", sagen die Tierschützerinnen. Ein Foto, das ihnen zugespielt worden sei, zeige die Futterstelle in der Scheune in katastrophalem hygienischem Zustand. Die Herkunft des Fotos, und ob es sich dabei tatsächlich um die fragliche Scheune handelt, lässt sich nicht unabhängig überprüfen. Die Tierschützerinnen haben jedoch Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gestellt.

In der Zwischenzeit hat das Kreisveterinäramt zu den Vorwürfen der Gruppe Stellung genommen. Der Behörde sei die Situation an dem besagten Hof in Remmeltshofen bekannt. "Frei lebende Katzen werden an der verlassenen Hofstelle in Remmeltshofen augenscheinlich ausreichend von der Katzenhilfe Ulm/Neu-Ulm e. V. und den Eigentümern des Hofes betreut und versorgt. Bei zwei von drei amtstierärztlichen Kontrollen waren frei lebende Katzen anwesend, deren Gesundheitszustand nicht zu beanstanden war. Frisches Futter und Wasser stand auch bei der Kontrolle am 08.08.2023 an der Hofstelle den Katzen zur Verfügung", schreibt das Amt.