Modellflieger des MFC Roth richten deutsche Meisterschaft aus

Anlässlich seines 40-jährigen Bestehens darf der MFC Roth die deutsche Meisterschaft im Akro-Kunstfliegen ausrichten. Der Verein erwartet rund 70 internationale Teilnehmer.

Der Modell-Flug-Club Roth feiert sein 40-jähriges Bestehen und wird zu diesem Anlass die 25. Internationale Deutsche Meisterschaft im Akro-Segelkunstflug ausrichten. In dieser anspruchsvollen Disziplin werden Kunstflugsegler mit vier bis sechs Meter Spannweite auf 500 Meter Höhe geschleppt, um ihr Kunstflugprogramm mit Rauchpatronen und Musikbegleitung vorzutragen. Unter der Schirmherrschaft von Pfaffenhofens Bürgermeister Sebastian Sparwasser versuchen vom 21. bis 23. Juli rund 70 Piloten aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Spanien sich den Titel zu sichern. Bei dem renommierten Wettbewerb treten auch Welt- und Europameister im Modellfliegen an, die schon in der Woche vor dem Wettkampf auf dem Vereinsgelände zwischen Pfaffenhofen und Hirbishofen trainieren werden.

Rund 70 Piloten aus mehreren Ländern kämpfen nahe Pfaffenhofen um den Titel

Laut MFC-Schriftführer Stephan Wenzel werden die Piloten am Freitag und am Samstag von jeweils 9 Uhr bis 19 Uhr gegeneinander antreten, am Sonntag finden die Wettkämpfe von 9 Uhr bis 15 Uhr statt. Auf alle Interessierten, welche die Faszination des Modellfliegens auf höchstem Niveau erleben möchten, wartet, neben kalten und heißen Getränken, an jedem Tag ein neu zusammengestellter Mittagstisch. Die Feier findet auf dem Vereinsgelände des MFC an der Holzschwanger Straße statt, wo laut Veranstalter ausreichend Parkplätze für die Besucherinnen und Besucher zur Verfügung stehen. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. (AZ)