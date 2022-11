Schulturnhalle bleibt nach Fassadenbrand wochenlang gesperrt

Plus Schäden und Ursache sind noch unklar, eine Folge steht schon fest: Die Halle der Hermann-Köhl-Schule bleibt wochenlang gesperrt. Was Schule und Verein planen.

Nach dem Brand an ihrer Fassade bleibt die Pfaffenhofer Schulturnhalle für mehrere Wochen gesperrt. Wichtige Fragen sind noch offen, klar ist nur: Schule und Vereine müssen mit Einschränkungen zurechtkommen.