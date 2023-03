So klingt Schokolade: Melanie Dekker zu Gast im Pub

Plus Die kanadische Sängerin, die mit einer "Stimme wie Schokolade" für sich wirbt, kam einmal mehr ins Fiddler's Green nach Pfaffenhofen.

Livemusik gehört zu Irish Pubs wie frisch gezapftes Guinness und Apfelcidre. Im Pfaffenhofer Pub Fiddler's Green war diesen Mittwoch Melanie Dekker zu Gast und hat einmal mehr ihr Publikum verzaubert.