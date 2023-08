Sommerfest der Vereine in Pfaffenhofen abgesagt: Das sind die Gründe

Weil alle Wetterberichte nass-kalte Bedingungen vorhersagen, sagt der Vereinsring Pfaffenhofen die Veranstaltung ab. Im Herbst soll es einen Ersatz geben.

Der Pfaffenhofener Vereinsring hat sein Sommerfest der Vereine, das am Samstag, 5. August, stattfinden sollte, wegen der schlechten Wettervorhersagen abgesagt. Das teilte der Vereinsring-Vorsitzende Tobias Simon in einem Rundschreiben mit. Nachdem alle konsultierten Wetter-Apps die gleiche düstere Prognose für Samstag abgegeben hätte, habe man während eines kurzfristig anberaumten Treffens der beteiligten Vereine, schnell und einstimmig beschlossen, dass das Fest nicht stattfinden soll. Mit einer Ersatzfeier im Herbst will der Vereinsring für die Absage entschädigen. Was dann geboten sein wird, ist indes noch unklar.

Sommerfest der Vereine wirtschaftlich nicht tragbar bei schlechtem Wetter

"Je früher man die Reißleine zieht, desto geringer ist der finanzielle Schaden", sagte Simon auf Nachfrage. Bisher seien lediglich 500 Euro angefallen, ein wegen des Wetters schlecht besuchtes Fest, hätte die Vereine wohl mehrere Tausend Euro gekostet. Zwischenzeitlich habe man versucht, einen überdachten Veranstaltungsort in Pfaffenhofen zu finden, das sei jedoch so kurzfristig nicht möglich gewesen. Die Beratungen seien deshalb auch nur von kurzer Dauer gewesen, es habe schnell einen Konsens unter den vertretenen Vereinen gegeben. "Nachdem jeder die gleiche Vorhersage auf dem Handy hatte und ich die finanzielle Situation erklärt hatte, herrschte schnell Einigkeit", sagte der Vereinsring-Vorsitzende.

Im Herbst soll es eine Ersatzfeier in Pfaffenhofen geben

Im späten Herbst möchte man eine gemeinsame Veranstaltung als Ersatz anbieten. Erste Ideen, die beim Treffen der Vereine die Runde machten, sind eine Art Oktoberfest, ein Weinfest oder ein Adventsmarkt im Dezember. Bevor man Genaueres dazu sagen könne, stünden jedoch interne Beratung an, so Simon, insbesondere hinsichtlich des Termins und eines möglichen Veranstaltungsorts. Außerdem müsse man zunächst abwarten, welche Idee von den Mitgliedern kommen und wie viel Bereitschaft zur Mithilfe herrscht. "Wir sind da offen für alles und hoffen auf viele und gute Ideen. So ein Fest ist schon wichtig für das Zusammenleben der Vereine", betonte Simon. (AZ, flan)