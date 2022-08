Zufallsfund bringt Polizei mutmaßlichem Drogenhändler auf die Spur

Lokal Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Urkundenfälschung, dann entdeckt sie kiloweise Rauschgift. Der Verdächtige war schon einmal im Blickfeld der Ermittler.

Schon einmal hatte die Polizei Drogen bei dem 34 Jahre alten Mann entdeckt. Das war im November 2021 und wie Staatsanwältin Nadine Schmelzer sagt, waren es seinerzeit Kleinstmengen. Nun sind mehrere Kilogramm gefunden worden, die nach der Überzeugung der Behörden dem Mann gehören: Kokain, Haschisch, Marihuana, Ecstasy und synthetische Drogen. "Es war ein Zufallsfund", berichtet Schmelzer.