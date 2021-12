Umweltsünder kippt Ölkanister bei Beuren in einen Graben

Nach unbekannten Umweltsündern fahndet derzeit die Polizei. Gesucht wird ein Kleinlastwagen mit polnischem Kennzeichen.

In der Nähe der Kläranlage im Pfaffenhofer Ortsteil Beuren bemerkte ein Passant am frühen Freitagabend, dass illegal abgelagerter Müll in einem Wasserablaufgraben auf einem Feld lag. Dort hatte jemand Ölkanister, Altreifen und Planen entsorgt. Eine Streife der Polizeiinspektion Weißenhorn stellte fest, dass bereits Öl ins Wasser geflossen und in die Biber gelangt war. Die örtliche Feuerwehr kümmerte sorgte mit Ölbindemittel dafür, dass sich die Verschmutzung nicht weiter ausbreitete.

Polizei sucht polnischen Kleinlaster

Die Polizei vermutet, dass ein weißer Kleinlastwagen, ähnlich einem Kühlfahrzeug, mit polnischer Zulassung und defektem rechten Rücklicht etwas mit der illegalen Entsorgungsaktion zu tun hat. Die Polizei Weißenhorn bittet deshalb mögliche Zeugen, sämtliche Beobachtungen, die etwas mit diesem Fahrzeug zu tun haben, sich unter der Telefonnummer 07309-96550 zu melden. Über eine Schadenshöhe oder mögliche Auswirkungen auf die Umwelt ist derzeit noch nichts genaues bekannt. (AZ)

