Unbekannter bricht in Einfamilienhaus in Beuren ein

Aktuell ermittelt die Polizei, wer in ein Haus in Beuren eingebrochen ist. Über eine aufgehebelte Terassentüre gelangte die unbekannte Person ins Gebäude.

Derzeit ist unklar, wer am 1. Dezember in ein Einfamilienhaus in Beuren eingebrochen ist. Laut Polizeiangaben hebelte ein bislang unbekannter Täter oder eine bislang unbekannte Täterin die Terrassentüre auf und gelangte so in das Hausinnere. Bargeld oder Wertgegenstände fand er oder sie dort nicht.

Aus dem Haus in Beuren wurde nichts gestohlen

Die abwesenden Hausbewohner stellten nach ihrer Rückkehr den Einbruch fest und verständigten die Polizei. Die Beamten sicherten Tatspuren, die nun ausgewertet werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts gestohlen. Der Sachschaden an der Terrassentür beläuft sich aber auf mehrere hundert Euro. (AZ)