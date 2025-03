Unbekannter rammt Zaun an Firmengelände und fährt davon

Ein Unfallverursacher ist nach einem Zusammenstoß in Pfaffenhofen davon gefahren. Jetzt sucht die Polizei Zeugen. Im Zeitraum vom 18. bis 28. Februar wurde im Bereich der Pfaffenhofener Straße ein Grundstückszaun einer dortigen Firma angefahren. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, so die Polizei.

Die Polizei Weißenhorn bittet um Zeugenhinweise zu dem Unfall

Am Grundstückszaun entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Anhand der am Unfallort aufgefundenen Fahrzeugteile besteht der Verdacht, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen silbernen Mercedes gehandelt hat. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Weißenhorn, Telefon 07309/9655-0. (AZ)

