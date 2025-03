Vorstand der CSU Pfaffenhofen wird im Amt bestätigt

Der Vorstand der CSU Pfaffenhofen ist bei der Ortshauptversammlung weitgehend in seinem Amt bestätigt worden. Erneut wählten die Mitglieder Martin Strobel zum Ortsvorsitzenden und Tina Behrends zu seiner Stellvertreterin. Harald Jung bleibt Schatzmeister, Karin Schaich ist weiterhin Schriftführerin. Wiedergewählt wurden auch Fabian Landthaler als Ortsgeschäftsführer und Thomas Lützel als Digitalbeauftragter. Beisitzer bleiben Franz Winter, Robert Walz und Fabian Rupp, als neue Beisitzer kommen Markus Werwein, Ralf Burkardt und Marcus Jung hinzu. Die Kasse prüfen weiterhin Josef Walz und Wilfried Bonin. Die Delegierten für die Kreisvertreterversammlung: Martin Strobel, Tina Behrends, Harald Jung, Fabian Landthaler und Ralf Burkardt. Ersatzdelegierte sind Marcus Jung, Thomas Lützel, Robert Walz, Karin Schaich und Fabian Rupp.

Unter den Geehrten in Pfaffenhofen gehören zwei Mitglieder seit 60 Jahren der CSU an

Höhepunkt des Abends war die Ehrung langjähriger Mitglieder. Seit 15 Jahren halten Daniel Ritter und Sebastian Kürten der CSU die Treue. Auf eine 30-jährige Mitgliedschaft blicken Hilde Mack und Franz Winter zurück. Anton Rupp ist seit 35 Jahren CSU-Mitglied, Thomas Uhl seit 45 Jahren. Wahre Urgesteine des Ortsverbands sind Erwin Baur und Jakob Gallbronner – ihnen überreichte Martin Strobel eine Ehrenurkunde für ihre 60-jährige Mitgliedschaft.

Icon Vergrößern Die CSU Pfaffenhofen hat bei ihrer Ortshauptversammlung langjährige Mitglieder geehrt (von links): Franz Winter, Hilde Mack, Tina Behrends, Thomas Uhl, Jakob Gallbronner, Erwin Baur, Anton Rupp und Martin Strobel. Foto: CSU Pfaffenhofen Icon Schließen Schließen Die CSU Pfaffenhofen hat bei ihrer Ortshauptversammlung langjährige Mitglieder geehrt (von links): Franz Winter, Hilde Mack, Tina Behrends, Thomas Uhl, Jakob Gallbronner, Erwin Baur, Anton Rupp und Martin Strobel. Foto: CSU Pfaffenhofen

Der Ortsvorsitzende berichtete in seinem Rückblick von einem abwechslungsreichen Jahr, richtete seinen Blick aber vor allem in die Zukunft. Die Kommunalwahlen in 2026 werfen bereits ihre Schatten voraus. Daher gelte es in den nächsten Monaten, eine aussichtsreiche Kandidatenliste aufzustellen. Ziel sei es, die Anzahl der Sitze im Marktgemeinderat zu halten oder auszubauen. Darüber hinaus seien in diesem Jahr wieder verschiedene Termine wie Sommerfest, Weihnachtsfeier oder Betriebsbesichtigungen im Bereich der Marktgemeinde vorgesehen. (AZ)