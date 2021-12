Pfaffenhofen

18:14 Uhr

Quartier für Corona-Kritiker? VR-Bank stoppt Spenden für "Naturkinderreich"

Plus Über eine Crowdfunding-Plattform sammelten die Initiatoren des "Naturkinderreichs" Spenden. Jetzt distanziert sich die VR-Bank Neu-Ulm von dem Projekt.

Von Quirin Hönig

Das "Naturkinderreich Anna-Maria" im Pfaffenhofer Ortsteil Niederhausen wird in einem Spendenaufruf als alternatives Lernreich für Kinder zwischen drei und 17 Jahren beschrieben. Das Vorhaben fand zahlreiche Unterstützerinnen und Unterstützer aus den Reihen von "Klardenken Schwaben". Dieser Gruppe gehören Personen an, welche die Corona-Maßnahmen scharf kritisieren. Nach einem entsprechenden Bericht in unserer Redaktion distanziert sich die VR-Bank Neu-Ulm in einer Stellungnahme nun allerdings von dem Projekt.

